Roma, banda del buco. Gli arrestati Antonio Pinto e Mario Mazza: «Passavamo lì per caso»

Processo per direttissima per i due arrestati mentre erano le forze dell'ordine soccorrevano l'uomo rimasto incastrato nel tunnel a Roma. «Stavamo passando in macchina per caso e abbiamo visto un ragazzo che chiedeva aiuto e quando abbiamo visto il tunnel abbiamo avuto paura e ce ne siamo andati via». È quanto hanno raccontato nel corso dell'udienza per direttissima Antonio Pinto e Mario Mazza, di origini napoletane, arrestati ieri per resistenza e danneggiamento in riferimento alla vicenda su una presunta banda del buco bloccata ieri in via Innocenzo XI nel quartiere Aurelio a Roma. Mazza, in particolare, in passato aveva già avuto guai con la legge perchè accusato di fare parte di una "banda del buco" che scavava nel sottosuolo per raggiungere le fogne e di lì muoversi per colpire gli obiettivi.

Cosa hanno detto i due arrestati

«Mentre andavamo via - hanno aggiunto- ci ha accostato un'auto e ho visto le pistole ma non abbiamo capito che erano carabinieri perché era un'auto civetta». Il pm ha sollecitato per i due la custodia cautelare in carcere e il giudice è in camera di consiglio. In procura, intanto, è stato formalmente aperto un fascicolo di indagine, affidato al pm Attilio Pisani. I carabinieri ieri hanno denunciato altre due persone per danneggiamento e crollo colposo, tra cui l'uomo rimasto per quasi nove ore bloccato in un cunicolo a sei metri di profondità.

Tornano in libertà

Tornano liberi Antonio Pinto e Mario Mazza, le due persone arrestate ieri in via Innocenzo XI nell'ambito della vicenda sulla presunta banda del buco. Al termine del processo per direttissima il giudice ha convalidato l'arresto non applicando la misura cautelare a carico dei due. Fissato il processo al prossimo 20 dicembre.