Roma, bambino di 11 anni in bici investito sulle strisce: è grave

Travolto mentre in sella alla sua bici attraversava con i genitori. E' accaduto ieri pomeriggio verso le 18,30, in via Monfortano all'angolo con via di Torrevecchia. Il bambino di 11 anni è stato investito da un automobilista di 21 anni alla guida di una Hyundai i10. Sul posto è intervenuta la polizia locale di Roma capitale del gruppo Prati. L'undicenne, che era insieme ai suoi genitori, è stato soccorso e trasportato al Gemelli in codice rosso: ricoverato per trauma cranico, la prognosi è riservata. Il 21enne che si è fermato a prestare i soccorsi, è stato sottoposto ai test di rito, che sarebbero risultati negativi. Sono in corso le indagini della polizia locale sulla dinamica dell'incidente.

