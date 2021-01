Non gattonava più da qualche giorno. Aveva cominciato a muoversi alla scoperta del mondo facendo un passetto dopo l’altro, appoggiandosi su una sedia o sul divano, dal mobile della tv al lettino. È nel primo girovagare per casa che un bimbo di un anno qualche giorno fa si è ritrovato in preda a una overdose da cocaina. Tra un tentennamento e un altro il piccolo ha allungato la mano su una polvere bianca che poi ha ingerito leccandosi le dita.



Poco dopo il piccolo è sprofondato in una crisi all’apparenza epilettica. I genitori, una coppia di trentenni, che nel frattempo devono avere capito la loro totale mancanza di attenzione, si sono precipitati al pronto soccorso del policlinico Umberto I, dove i medici hanno messo in salvo il piccolo. I fatti risalgono a sabato scorso.



Dall’ospedale è partita la segnalazione al posto di polizia interno. L’abitazione dei due coniugi è stata immediatamente perquisita, ma non sono state trovate altre tracce di stupefacente. Il padre ha ammesso in parte la propria responsabilità. «È possibile che abbia trovato delle tracce sul divano - ha spiegato - non posso escludere che sia caduta a me dalle tasche senza che me ne rendessi conto. E il piccolo in un momento di nostra disattenzione l’abbia toccata».



LE ACCUSE

Gli agenti del commissariato intervenuti su segnalazione dei colleghi hanno fatto scattare una denuncia per i genitori distratti e in attesa tra l’altro di un secondo bambino. A breve la procura potrebbe iscrivere nel registro degli indagati il padre e la madre del piccolo contestando loro il reato di lesioni colpose.

