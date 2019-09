Roma, bimba di 10 anni investita da auto alla Magliana: è grave

Una bambina di 10 anni è stata investita ieri da un'auto a Roma . È accaduto nel pomeriggio di ieri in via Città di Prato, in zona Magliana. La bambina è stata trasportata in ospedale dov'è stata ricoverata in prognosi riservata. Sul posto per i rilievi la polizia locale del Gruppo XI Marconi. Alla guida dell'auto un uomo di 40 anni sottoposto agli esami di rito sull'assunzione di alcol e droga.