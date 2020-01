Roma, badante in prova sequestra anziana disabile e aggredisce i poliziotti

Si è barricata in casa sequestrando una donna, disabile e in stato di infermità, alla quale faceva da badante, in prova, e poi ha aggredito la polizia. Per questo una donna etiope è stata arrestata dagli agenti del commissariato Monte Mario, Roma, intervenuti nel pomeriggio di ieri in un appartamento di via Cassia. Ad avvisare i poliziotti un'amica della vittima.

Dopo una lunga mediazione, e con non poche difficoltà, la donna etiope è stata accompagnata presso gli uffici del commissariato, per essere denunciata, dove senza alcun motivo, si è scagliata contro uno degli agenti. Per questo è stata arrestata con le accuse di violenza, minaccia, resistenza, lesione e oltraggio a pubblico ufficiale.

