A1 Roma Nord, chiuso stanotte lo svincolo di Fiano Romano

Chiuso stanotte sulla diramazione Roma nord della A1 Milano-Napoli lo svincolo di Fiano Romano in uscita per chi proviene da Roma per consentire lavori di ripristino delle barriere di sicurezza. Lo stop scatterà dalle 22 di questa sera alle 6 di di domani. In alternativa Autostrade consiglia di uscire alla stazione di Castelnuovo di Porto e percorrere la SS3 bis Tiberina, in direzione di Fiano Romano. Contestualmente, sarà chiusa l'area di servizio Feronia est, situata nel tratto compreso tra Castelnuovo di Porto e Fiano Romano, verso la A1 Milano-Napoli.

© RIPRODUZIONE RISERVATA