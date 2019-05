Roma, autobus distrutto dalle fiamme: l'autista salva tutti i passeggeri

Ancora autobus in fiamme. Stavolta è successo nella tarda serata di ieri alle porte di Roma, in via Selva dei Cavalieri, a Mentana. Si ipotizza un'avaria al motore alla base del rogo che ha interessato un autobus Cotral della tratta Roma-Monterotondo. L'autista si è accorto del fumo che usciva dal motore ed è riuscito a fermare il mezzo in uno spiazzo, lontano dalla strada e dai palazzi circostanti, facendo scendere tutti i passeggeri presenti, una ventina. Il mezzo è andato completamente distrutto. Non si registrano feriti. Sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri della stazione di Mentana che stanno indagano sulle cause del rogo.

