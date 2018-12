Roma, sull'autobus senza biglietti ma con un chilo di droga: due arresti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una banale lite con il controllore si è trasformata in un doppio arresto per traffico di droga. E’ accaduto su via dell’Acqua Bulicante vicino a largo Preneste, ieri verso le 21, quando due nigeriani sono saliti sull’autobus della linea Atac 409. A quel punto il controllore ha chiesto, così come aveva fatto con altri passeggeri, ai due stranieri di mostrare il biglietto.Ma ha ricevuto una rispostaccia seguita da modi bruschi. Il controllore, abituato a trovarsi ogni tanto a dovere fronteggiare situazioni d’emergenza, ha visto che passava un equipaggio della polizia di Torpignattara e ha chiesto aiuto. Gli agenti sono saliti e si sono insospettiti per lo zaino di uno dei due passaggeri.A questo punto la storia ha preso una piega diversa: non si trattava più di due persone da contravvenzionare ma d’arrestare in flagranza di reato per traffico di droga. Lo zaino, infatti, conteneva un chilo di marijuana confezionato in sacchetti. I due sono stati portati al commissariato di Torpignattara dove sono stati identificati, sono da poco in Italia ed hanno 27 e 32 anni. Non è stato un caso che i poliziotti abbiano proceduto al controllo dello zaino. Gli agenti sanno che in zona esiste una malavita straniera, forse sfruttata da quella italiana e che molta droga arriva nel quartiere proprio con le modalità seguite dai due arrestati.