È un colpo da 40mila euro quello che è stato messo a segno la notte scorsa all'1.20 in via Ugo Ojetti a Roma. Due persone a bordo di un'auto hanno sfondato la vetrina della Banca del Fucino e sono riusciti a portare via la cassa continua contenente il bottino. Sul posto i carabinieri della compagnia Montesacro che indagano sul caso.

