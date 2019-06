Roma, con l'auto giù per la scalinata di Valle Giulia a Villa Borghese

«Ho fretta e la strada è bloccata». Una spiegazione che ha lasciato tutti a bocca aperta, tra l'incredulità e la rabbia. E così, un uomo al volante della sua auto Panda 4x4 ha pensato bene di scendere - nel vero senso della parola - lungo la "scalinata Bruno Zevi", che collega la passeggiata pedonale di Villa Borghese al viale delle Belle Arti e alla Galleria nazionale d'Arte moderna e contemporanea, a Roma. Una scena da film che ha letteralmente choccato le persone presenti. Peccato che non si trattava di un inseguimento al cardiopalma in stile James Bond a suon di effetti speciali. Tutto vero, pura realtà. E' successo stamattina, come testimoniano le immagini del video girato dai presenti. Scene di ordinaria follia nella Capitale.



A chi gli chiedeva di fermarsi, l'uomo, senza il minimo scrupolo, ha risposto appunto ingranando la marcia:

«Ho fretta e di lì non si passa». Da non credere. Eppure siamo in un punto monumentale: la Scalea dedicata al famoso architetto e urbanista è un bene vincolato, che giganteggia speculare alla scalinata d'ingresso del grande museo statale. RisalePerchè l'uomo avrebbe scelto di guidare lungo i secolari gradini? Perché a suo dire un'altra macchina stava facendo manovra lungo la strada carrabile (via Valmichi) e bloccava il passaggio. E aveva troppa fretta per aspettare. E via giù sui gradini. Che problema c'è?