Roma, auto in fiamme sulla A1: fumo e code in carreggiata

Paura e disagi questa mattina dopo le 11 sulla A1. Un veicolo è andato a fuoco al km 574 della A1 Roma-Napoli in direzione sud, tra il nodo della A24 Roma-Teramo e il bivio per la diramazione Roma sud. In carreggiata si è sprigionata un'alta colonna di fumo nero. E si sono subito formate code anche sul Grande Raccordo Anulare da Laurentina ad Ardeatina, in carreggiata esterna, lo ha comunicato Astral Infomobilità. © RIPRODUZIONE RISERVATA