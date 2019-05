Roma, auto a fuoco vicino alla caserma Trionfale, i Mosap: «Preoccupati da atti intimidatori»

«Siamo preoccupati per le auto incendiate questa notte a Roma nei pressi della caserma Trionfale di via Tommaso Campanella, dove alloggiano sia i dirigenti che gli agenti della Polizia di Stato». A lanciare l'allarme il segretario generale del Movimento sindacale autonomo di polizia Fabio Conestà, parlando dell'incendio di questa notte a Roma davanti il Museo delle auto storiche della Polizia. «Speriamo non si tratti di atti intimidatori in linea con le note scritte anti-polizia apparse nella Capitale - sostiene Conestà, la cui macchina è stata vittima di un furto sempre nei pressi della caserma - Non va mai abbassata la guardia, soprattutto nei confronti di una struttura che ha subito anni fa l'incendio del portone».

