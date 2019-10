Roma, autista dell'autobus non vuole farlo salire con la bici: lui lo ferisce spaccando il vetro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Periferia est della Capitale. Ancora aggressioni agli autisti degli autobus. Siamo a Lunghezza, pochi chilometri dopo il centro commerciale Roma Est. Un uomo prova a salire sulla linea 314 di Roma Tpl portando a bordo anche la propria bicicletta. Sentendosi rifiutare il permesso di farlo, l'uomo ha mandato in frantumi il vetro del mezzo, causando delle ferite anche all'autista a causa di alcune schegge. È successo nella serata di ieri. Sul posto sono arrivati i carabinieri della stazione Settecamini mentre l'autista è stato portato all'ospedale di Tivoli in codice verde. Questo è solo l'ultimo di una lunga serie di episodi episodi in cui rimangono feriti degli autisti dei mezzi pubblici nella Capitale. Quello più grave alcuni giorni fa quando una baby gang di otto ragazzi ha preso a pugni un'autista dell'Atac per poi fuggire in taxi. L'autista 52enne è crollato sul pavimento del suo autobus con il viso insanguinato ed è stato ricoverato in ospedale per una frattura al setto nasale.