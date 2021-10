Roma, autista Atac aggredito da un passeggero a Termini: feriti alla testa

Martedì 12 Ottobre 2021, 19:03

Ancora una aggressione ai danni di un autista Atac a Roma. La violenza è avvenuta nel pomeriggio nel corso di una lite con un passeggero. Secondo quanto apprende «Agenzia Nova» il diverbio diventata aggressione, è avvenuto alle 16 circa, nei pressi della banchina del bus 82 in piazza dei Cinquecento a Roma. Il conducente Atac è stato trasportato in ospedale a Roma per ferite alla testa. Sul posto gli agenti della Questura e una ambulanza del 118.