Aurelio, donna trovata morta in casa: è giallo, macchie di sangue nell'appartamento

Giallo al quartiere Aurelio. Il cadavere di una donna è stata trovato in un’abitazione. La morte risalirebbe a qualche giorno fa. Nelle camere ci sarebbero tracce di sangue. E’ accaduto in un appartamento su via Gregorio VII, quando il proprietario della casa è andato a trovare la donna che di solito fa la badante al suocero che in questi giorni è in ospedale. Doveva essere una visita di cortesia, invece, appena l’uomo è entrato ha scorto il cadavere. Subito ha chiamato la polizia che è piombata nell’appartamento per fare i rilievi. Sono da capire le cause della morte ed anche interpretare le tracce di sangue: se indichino una morte naturale o invece un omicidio.

