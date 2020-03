Roma, assalto al bancomat con il carro attrezzi: sradicato sportello del Credito cooperativo. Caccia ai ladri

Assalto allo sportello bancomat con un carro-attrezzi. Lo hanno scardinato dalla parete come fosse una scene da film in stile "Lo chiamavano Jeeg Robot". È accaduto la scorsa notte, intorno alle 23.10, in una banca in via Massimilla, in zona Aurelia a Roma, davanti la filiale della Banca di Credito Cooperativo. I malviventi, dopo aver assicurato alle catene la struttura metallica della cassa automatica, l'hanno strappata dagli ancoraggi strattonandola con il carro attrezzi e, dopo averla caricata sul mezzo, sono andati via alcuni a bordo anche di una macchina che fungeva da supporto. I ladri hanno usato il carro-attrezzi per danneggiare la porta di ingresso e le telecamere esterne, agganciando poi lo sportello Atm per scardinarlo e portarlo via. Il bottino è in fase di quantificazione e sono in corso le ricerche dei responsabili, scappati sul carro-attrezzi e su una macchina.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sul posto è intervenuta la polizia.