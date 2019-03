Roma, fingeva di chiedere informazioni alle ragazze poi poi masturbarsi: multa da 30mila euro

Sceglieva le vittime e si avvicinava. In macchina, con la scusa di chiedere informazioni, si accostava a giovani donne e le chiamava: Quando queste si avvicinavano al finestrino scoprivano che l'uomo era nudo e nell'atto di masturbarsi. «Atti osceni in luogo pubblico». Questo è quanto contestato a un italiano di 35 anni che, in più occasioni, con la scusa di chiedere informazioni, riusciva ad attirare l'attenzione di giovani donne.Quando queste si avvicinavano al finestrino dell'autovettura dove l'uomo era seduto, si accorgevano che l'uomo era denudato intento a masturbarsi. La vicenda ha avuto inizio grazie alla segnalazione giunta agli investigatori del commissariato Monte Mario, che grazie ad alcuni appostamenti, sono riusciti ad individuarlo. A suo carico è stata notificata la sanzione amministrativa prevista (da 5 mila a 30 mila euro).