Roma, Atac: dipendenti ai raggi X per tagliare i bonus a pioggia

Un monitoraggio di 240 tra dirigenti, funzionari e quadri dell'Atac per verificarne compiti e mansioni, con l'obiettivo di rendere più efficiente l'azienda di via Prenestina e recuperare eventuali bonus pagati a dipendenti per lavori extra non effettivamente svolti. La municipalizzata continua nella sua campagna di miglioramento dei servizi e della situazione finanziaria, prevista dal piano industriale avviato dal presidente e amministratore delegato Paolo Simioni.GLI OBIETTIVIIl bando di gara pubblicato dall'Atac prevede l'affidamento a una ditta esterna del servizio «di analisi e pesatura delle posizioni amministrative e ruoli professionali individuati nella struttura organizzativa di Atac e revisione del sistema retributivo». Un appalto dall'importo complessivo di 208.800 euro più Iva, che riguarderà fino a un massimo di 240 posizioni, partendo dalle qualifiche e dalle mansioni più elevate, da esaminare nel giro di due anni, anche se la municipalizzata ha la facoltà di interrompere l'accordo prima del tempo, senza penali. La prima fase del monitoraggio toccherà un centinaio di dipendenti della struttura di primo e secondo livello dell'azienda del gruppo Roma Capitale, per un costo del servizio stimato in circa 87 mila euro, da cui però ci si attendono risparmi anche maggiori, oltre a una migliore organizzazione del lavoro.IL FUTUROL'accordo che sarà sottoscritto con l'impresa vincitrice prevede anche il «rilascio di strumenti metodologici e operativi, anche di tipo informatico, che possano consentire al committente di operare autonomamente a seguito di interventi organizzativi», mettendo quindi la municipalizzata del trasporto pubblico romano in condizione, in futuro, di eseguire da sola revisioni di questo tipo. A questo proposito sarà eseguita la «formazione (in aula e on the job) del personale specialista di Atac spa e rilascio del certificato di idoneità al ruolo di analista delle posizioni organizzative per il personale che ha frequentato il corso di formazione con esito positivo».L'ORGANIZZAZIONELa politica di contenimento dei costi e miglioramento dell'efficienza, avviata dai vertici di via Prenestina, è resa ancor più urgente dalla procedura di concordato preventivo necessaria per evitare il fallimento della società del trasporto pubblico locale della Capitale (secondo il piano presentato al tribunale i debiti ammontano a 1,3 miliardi).Il Salva-Atac prevede per i creditori un rimborso del 31 per cento entro tre anni, il resto sarebbe restituito attraverso i bond, gli «strumenti finanziari partecipativi» legati agli utili ottenuti dalla municipalizzata. Obbligazioni che verrebbero liquidate entro il 2036. Oltre al taglio dei dirigenti, l'azienda recentemente è intervenuta anche sulle spese per il personale: gli straordinari si sono ridotti del 10 per cento, grazie all'accordo che ha esteso (a parità di costi) l'orario di lavoro da 37 a 39 ore settimanali.