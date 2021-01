Roma, assembramenti fin dalla mattina fuori dal centro commerciale per comprare le nuove Nike

Maxi assembramento di adolescenti fuori dal centro commerciale Euroma2 a Roma sud per le nuove scarpe Nike Dunk Low. Mega file fin dalle prime ore del mattino, complici anche gli annunci sui saldi. Sulla pagina Instagram Welcome to favelas sono comparse foto di ragazzini in coda sia fuori dal centro commerciale, che davanti al negozio della Nike.

APPROFONDIMENTI ROMA Scuole superiori primo giorno del rientro in presenza nella foto il... NEWS Influenza nel Lazio è scomparsa: i dati più bassi della... COVID Roma, vaccino anti Covid: per gli over 80 via alle prenotazioni COVID Coronavirus Lazio, bollettino: oggi 1.303 casi (688 a Roma) e 36... L'ESPERTO Covid, Ricciardi: «Preoccupatissimo per la variante inglese, le...

Covid Roma, effetto virus fino a primavera: chiudono altre 16mila attività commerciali. A rischio 44mila posti di lavoro

Le immagini fanno impressione: le regole anti Covid non sono rispettate, distanziamento zero e mascherine abbassate sul mento.

Il Lazio è in zona arancione: i centri commerciali sono regolarmente aperti durante i giorni feriali e chiusi nei festivi e prefestivi. Gli assembramenti, in caso di shopping e articoli che vanno letteralmente a ruba come queste scarpe, sono assicurati.

© RIPRODUZIONE RISERVATA