Roma, controlli anti assembramenti da Piazza Fiume a Ostia: oltre 60 sanzioni dei vigili

Più di 5mila gli accertamenti eseguiti dalla Polizia Locale di Roma Capitale in questo fine settimana nell'ambito dei controlli per il rispetto delle norme anti contagio. Particolare attenzione alle strade di interesse commerciale, al lungomare di Ostia e ai luoghi tipici della movida, tra cui il Rione Monti, Centro Storico, Tridente, Trastevere, Testaccio, Pigneto, Ponte Milvio, San Lorenzo e piazza Bologna, con 1.500 persone e oltre 200 veicoli controllati. Più di 60 le persone sanzionate per violazione delle normative per la limitazione del contagio: assembramenti e consumo irregolare di alcolici su strada le principali contestazioni. In alcuni casi le irregolarità hanno riguardato il mancato uso delle mascherine. Nei pressi di piazza Fiume, un gruppo di ragazzi è stato sorpreso in strada durante il coprifuoco e in 7 sono stati multati.

Nel corso delle verifiche, gli agenti hanno dovuto procedere all'isolamento temporaneo, fino al ripristino delle condizioni di sicurezza, di alcune vie e piazze a causa della presenza di un gran numero di persone che, di fatto, impediva il rispetto delle misure anti-contagio. Gli interventi si sono resi necessari, in particolare dopo la chiusura dei locali, nel quartiere di San Lorenzo ma anche a Trastevere, dove le pattuglie sono dovute intervenire in più occasioni presso la Scalea del Tamburino. Chiusure momentanee anche piazza Bologna e alcune aree al Pigneto e nel Rione Monti. A Trastevere e in zona Ostiense i gestori di 5 locali pubblici sono stati sanzionati e diffidati perché intenti a somministrare cibo e bevande alcoliche ben oltre l'orario consentito. L'attività di controllo è tuttora in corso, con una vigilanza mirata soprattutto nelle vie dello shopping, dove ieri pomeriggio sono state attuate delle brevi chiusure per consentire il deflusso delle persone presenti, ma anche nei parchi, sul lungomare e nei principali luoghi di ritrovo di Ostia.

