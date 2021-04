Roma, assembramenti in centro, chiusa ancora per un'ora via del Corso

Un'altra giornata di sole alla vigilia del passaggio del Lazio da zona arancione a gialla e il centro storio di Roma torna ad affollarsi. Anche oggi, esattamente come ieri, su disposizione della Questura è stata chiusa via del Corso per circa un'ora all'altezza di piazza del Parlamento. Un provvedimento per consentire il deflusso delle persone. Evidenti gli assembramenti: i marciapiedi e la strada cancellati dalle migliaia di persone, famiglie, comitive di giovani, un mare di gente.

Chiusa Via del Corso per folla e assembramenti (foto Paolo Caprioli/Ag.Toiati)

Covid, nelle zone della movida dal Pigneto a Trastevere varchi di accesso presidiati contro gli assembramenti

© RIPRODUZIONE RISERVATA