Roma, folla nelle zone della Movida: chiuse piazze a Trastevere e San Lorenzo

Movida scatenata in questo venerdì sera a Roma . Isolate alcune piazze: largo degli Osci, piazza dell'Immacolata, via degli Ausoni, tutte a San Lorenzo. Mentre a Trastevere piazza San Cosimato, piazza di San Calisto e piazza Santa Maria in Trastevere. I controlli sono tuttora in corso nei vari quartieri della Capitale. Allarme, quindi, per la movida. Le chiusure momentanee sono state decise dalla polizia locale per consentire l'allontanamento delle persone nei due quartieri di San Lorenzo e Trastevere interessati.

