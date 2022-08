Roma, raid vandalico all'asilo nido "I Tesori di Gulliver" ad Ottavia. La denuncia di Montanari: «Gesto ignobile»

Sono entrati dentro e hanno devastato gli arredi, sporcando di tempera le pareti e gettando a terra giochi e materiali. Brutta notizia a pochi giorni dal rientro in classe per i residenti di Ottavia (nel XIV municipio di Roma) dove l'asilo nido del quartiere "I Tesori di Gulliver" è stato colpito da un attacco vandalico nella notte. Lo stato della scuola ora richiederà un grande lavoro in vista del rientro dei bambini e dell'inizio delle lezioni.

Montanari, presidente commissione scuola: «Gesto ignobile»

«Un gesto ignobile ha colpito la nostra comunità soprattutto in vista dell’imminente apertura della struttura. Un ringraziamento all’Assessora alla scuola Salerno ed al Presidente del Municipio che hanno subito attivato le procedure per cercare di aprire nei tempi. Un grazie speciale alla responsabile del nido ed alle educatrici per la loro grande disponibilità» è la condanna del Presidente della commissione scuola di Roma Andrea Montanari.

Sospetti su un gruppo di giovanissimi

Secondo alcuni commenti pubblicati sui social i residenti avevano segnalato nei giorni precedenti movimenti sospetti di un gruppo di ragazzi che si aggiravano nei pressi della scuola. La segnalazione, scrivono nei commenti, era stata fatta anche alle forze dell'ordine ma non c'erano stati interventi concreti. Al momento le indagini sono in corso per ricostruire la dinamica della vicenda e trovare i responsabili.