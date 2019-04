Pittori, disegnatori, scultori: al via a Roma il talent per aggiudicarsi il "posto fisso"

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I giorni e il luogo sono stati fissati, poi spetterà a loro, ai 163 artisti di strada che hanno risposto all’avviso pubblico del Campidoglio, dimostrare tutto il loro talento e meritarsi una delle 204 postazioni in palio in quello che si annuncia come un vero e proprio talent show . E’ tutto pronto ormai in via Ulisse Aldrovandi a Villa Borghese, dove si trova la Sala conferenze dell’Istituto Biblioteche di Roma, dove nei giorni 14, 15 e 16 maggio si svolgerà la prova pratica «per la selezione di soggetti idonei allo svolgimento di attività nel campo delle arti figurative su area pubblica nel territorio di Roma Capitale». Pittori, disegnatori e scultori avranno 3 ore di tempo per eseguire la propria opera e ritagliarsi il proprio spazio in città con il bollino di Roma Capitale.A giudicarli sarà una commissione di esperti nominata dal Campidoglio, composta da Sabrina Vedovotto, critico d'arte con funzioni di presidente; Stefania Fabrizi, esperto dell'Accademia delle Belle Arti di Roma; Fabio De Chirico, esperto del Ministero per i Beni Culturali; Nicoletta Cardano, esperto della Sovrintendenza Capitolina e dall’artista Aurelio Bulzatti. Ma oltre alla difficoltà rappresentata dal doversi esibire davanti a una giuria, per i “concorrenti” del “talent” artistico potrebbe aggiungersi quella di esibirsi davanti a un pubblico dal momento che la prova pratica è aperta ai cittadini che vorranno ammirare gli artisti al lavoro. Ai partecipanti verrà assegnato un punteggio da 0 a 7 punti, con un'ulteriore punteggio da 0 a 3 in base ai titoli accademici.La concessione degli spazi, a cura dei Municipi, sarà decisa anche in base alla graduatoria finale, che permetterà a colori che si piazzeranno in cima di scegliere la propria area. La concessione sarà valida fino al 31 gennaio 2024, con 65 aree nei Municipi coinvolte. In palio per i vincitori 204 localizzazioni. A titolo di esempio, nel Municipio I il Ponte della Musica avrà 4 postazioni, mentre Piazza Navona 25; nel Municipio V in via Dameta 6 localizzazioni; nel VII in Largo Appio Claudio 10 localizzazioni; nel IX in viale America (ovest) 8 localizzazioni; nel XIV in via Federico Borromeo 6. La prova consiste nella realizzazione di un'opera di pittura, disegno o scultura. Il tema sarà scelto attraverso sorteggio tra una rosa che sarà individuata dalla commissione.Agli artisti sarà fornita una copia in bianco e nero dell soggetto al quale dovranno ispirarsi. Pittori e scultori avranno a disposizione uno spazio di circa 2 metri quadrati ciascuno e dovranno presentarsi muniti del materiale necessario e dei supporti, ad esempio cavalletti e piani di appoggio. L'opera grafica non dovrà avere dimensioni superiori a 40 x 50 cm. Per le opere scultore o plastiche le misure ammesse non dovranno superare i 40 cm in altezza e i 30 x 40 cm per i lati della base. L'opera dovrà essere realizzata partendo, per la pittura e il disegno, da un supporto vergine - tela carta legno o altro - e per la scultura dalla materia costitutiva (materiali lapidei o derivati, materiali lignei o altro).Non sarà consentito l'utilizzo di materiale precostituito o prelavorato. Saranno ammesse tutte le tecniche ma non ci sarà spazio per i writer, veri protagoniste dell’arte di strada che stanno contribuendo ad abbellire con le loro opere diversi quartieri di Roma. Tra le varie tecniche, infatti, non è consentita quella dello spray-painting. E se qualcuno volesse cercare un aiutino online rischia grosso: non sarà infatti consentito l'utilizzo di telefoni cellulari, smartphone, tablet, orologi e altri dispositivi abilitati alla ricezione e alla trasmissione di informazioni che se portati in aula dovranno essere tenuti spenti. Chi non dovesse resistere alla tentazione sarà allontanato dalla prova ed eliminato.