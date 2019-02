Roma, nascondeva in casa un arsenale di armi e droga: arrestato imprenditore 68enne

Un arsenale di armi e droga. Li nascondeva nel giardino di casa, nel container degli attrezzi. Dopo avere seguito le tracce di un traffico di droga, i carabinieri sono arrivati a bussare alla sua casa, e così è finito agli arresti un imprenditore di 68 anni.



I carabinieri della stazione Roma San Paolo con l'ausilio dei colleghi della Compagnia di Frascati hanno arrestato un 68enne, imprenditore, per detenzione illecita di armi e di sostanze stupefacenti. Al termine di un'attività info-investigativa, i carabinieri hanno localizzato l'appartamento dell'uomo, dove ritenevano potesse detenere un ingente quantitativo di droga.



Scattato il blitz, i Carabinieri hanno perquisito l'abitazione, nel comune di Frascati, rinvenendo un fucile Beretta modello A309 calibro 12, con matricola abrasa; un fucile marca Bernardelli calibro 12, con matricola abrasa; un fucile Beretta modello S680 calibro 12 matricolato e una busta contenente 70 grammi di hashish e 50 grammi di marijuana, il tutto occultato all'interno di un container situato all'interno del terreno di pertinenza della proprietà del 68enne. L'arrestato ora si trova in regime degli arresti domiciliari, in attesa di essere sottoposto al rito direttissimo.

