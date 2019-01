Roma, doppio fondo in auto per nascondere la cocaina: preso

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per nascondere la droga in un posto sicuro aveva ricavato un vano dietro l’autoradio della sua auto, mentre il cellulare, con il quale manteneva i contatti per l’attività di spaccio, era nascosto all’interno della cuffia del cambio. Tutti scamotage che non sono serviti per evitare l'arresto.Gli agenti del commissariato Fidene-Serpentara, diretto da Giuseppe Rubino, impegnati in servizi antidroga, lo hanno visto transitare su via di Casal Selce e hanno deciso di procedere al controllo. In un primo momento non è stato trovato nulla di anomalo, ma a insospettire i poliziotti è stata l’agitazione di K.F., 28enne albanese, che per tutto il tempo ha continuato insistentemente a guardare all’interno dell’auto, in direzione dell’autoradio. E questo lo ha tradito. Gli agenti, seguendo il suo sguardo, hanno notato, vicino al vano portaoggetti, delle chiavi di smontaggio che vengono solitamente utilizzate per estrarre lo stereo dell’auto e hanno deciso di continuare l’accertamento negli uffici del commissariato.Qui, a un controllo accurato, è stato scoperto un vano nascosto dietro l’autoradio, che conteneva due involucri di 119 e 116 grammi, per un totale di 235 grammi di cocaina, mentre nella cuffia del cambio era celato un cellulare, probabilmente utilizzato per l’attività di spaccio. Nel vano portaoggetti, inoltre, cerano 1.000 euro. Al termine degli accertamenti, il giovane è stato arrestato per detenzione al fine di spaccio di sostanze stupefacenti e condotto nella casa circondariale di Regina Coeli, a disposizione dell’autorità giudiziaria.