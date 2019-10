Roma, arrestato l'Arsenio Lupin degli hotel di lusso: all'Hassler rubò gioielli per 200 mila euro

«Arsenio Lupin» ci riprova. Il ladro che mercoledì scorso aveva messo a segno un furto nell'hotel Hassler di Roma fingendosi un tecnico dell'aria condizionata, ha tentato un nuovo “colpo”, stavolta nel centro di Milano, usando sempre lo stesso metodo. Stavolta però le cose per lui sono andate diversamente: la polizia locale ha fermato l'uomo, un peruviano di 53 anni, proprio mentre stava cercando di entrare nella camera di un ospite dell'albergo. Con sé aveva un passaporto falso e un biglietto aereo di sola andata per il Messico. Su di lui pendeva un mandato di cattura europeo. A segnalare ai responsabili della sicurezza dell'hotel la presenza del 53enne che si aggirava tra le camere sono stati sabato scorso alcuni ospiti della struttura. Descritto come di mezza età, dai tratti sudamericani, vestito elegantemente: proprio per questo era stato ribattezzato come il celebre protagonista del cartone animato giapponese, Arsenio Lupin.

Roma, furto all'Hotel Hassler: si finge tecnico e ruba gioielli per 200mila euro

Mercoledì scorso all'Hussler di Roma, dove alloggiano numerosi vip e personaggi di alto profilo, si era introdotto nella stanza di due turisti brasiliani che non avevano sospettato nulla, e aveva rubato anelli, bracciali, pietre preziose per un valore di oltre 200mila euro. Fondamentale nella cattura dell'uomo, è stata la collaborazione tra i due hotel, quello di Milano e quello di Roma, che hanno messo a disposizione le immagini delle telecamere di sicurezza: attraverso la loro comparazione è stato possibile giungere all'identificazione del ladro che, a differenza del suo omologo dei cartoni, stavolta non è riuscito a scampare all'arresto.

Ultimo aggiornamento: 13:11

