Roma, ruba il cellulare a una tassista a Termini: agente libero dal servizio arresta algerino irregolare

Ha rubato il cellulare lasciato sul cruscotto da una tassista a Termini, ma è stato arrestato da un agente del Commissariato Viminale, libero dal servizio. E' accaduto in pieno giorno in via Giolitti. La tassista stava scaricando il bagaglio della cliente appena trasportata, l'uomo, algerino di 28 anni, con precedenti di polizia, irregolare sul territorio, approfittando della distrazione della donna, ha portato via il cellulare. Poi ha dato una spallata alla cliente per tentare di fuggire. L'agente del Commissariato Viminale ha assistito alla scena ed è subito intervenuto, lo ha inseguito e bloccato in via Giovanni Amendola.