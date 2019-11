Tor Bella Monaca, in manette due pusher sequestrate 60 dosi di stupefacente

Due spacciatotri arrestati e 50 dosi di cocaina e 8 di hashish sequestrate nei quartieri romani di Tor Bella Monaca e Tor Vergata. E' il bilancio dei controlli dei carabinieri proseguiti a pochi giorni dall'operazioneche, a Tor Bella Monaca, ha portato allo smantellamento di un'organizzazione, con l'arresto di 20 persone, che gestiva lo spaccio nel quartiere, i carabinieri hanno sorpreso un 28enne del Marocco mentre cedeva droga a un giovane in via dell'Archeologia. Fermato e controllato il 28enne è stato trovato in possesso di 31 dosi di cocaina e 150 euro in contanti, provento dello spaccio, quindi è stato arrestato. L'acquirente è invece stato segnalato. In via Carlo Carminati invece è finita in manette una 53enne romana, senza occupazione e con precedenti, che spacciava dosi di hashish e cocaina: in tasca aveva 19 dosi di cocaina e 8 di hashish, oltre a 2610 euro in contanti. I due spacciatori adesso sono in attesa rito direttissimo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA