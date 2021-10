Roma, nella rete dei militari altri due pusher: sequestrate una cinquantina di dosi di cocaina ed eroina

Martedì 12 Ottobre 2021, 12:07

Spaccio di cocaina ed eroina a Tor Bella Monaca. Ad arrestare altri due pusher sono stati i carabinieri che hanno scoperto anche un 50enne sottoposto ai domiciliari che andava a spasso. In via dell’Archeologia afinire ieri sera nella rete dei militari è stato un russo 31enne, disoccupato e già noto alle forze dell’ordine, notato nei pressi di una piazza di spaccio. Era in possesso di 45 dosi cocaina per un peso di circa 15 grammi e di 28 dosi di eroina del peso di circa 10 grammi nonché della somma contante di 300 euro. In via Barumini, i militari hanno arrestato un 31enne, originario della provincia di Lecce, con precedenti, trovato in possesso di 7 dosi di cocaina per un peso di circa 15 grammi e della somma contante di 40 euro. In manette poi il 50enne, sorpreso fuori dal proprio domicilio: dovrà rispondere dell’accusa di evasione.