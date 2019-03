​Roma, arrestate tre ragazze straniere per prostituzione

Tre ragazze straniere arrestate per prostituzione a Roma. Nel pomeriggio gli agenti della polizia hanno arrestato, per rapina in concorso, tre ragazze straniere dedite, come detto, ad attività di prostituzione. Transitando in viale Palmiro Togliatti, all'altezza di via Prenestina, l'attenzione dei poliziotti del Commissariato Prenestino è stata attirata dalla presenza di un gruppo di persone che stavano litigando tra di loro.

Tre donne, una delle quali brandiva un grosso ramo, avevano bloccato un uomo. La vittima ha riferito di essersi appartato con una delle tre straniere per un rapporto sessuale ed essere stato rapinato della somma di 70 euro da un uomo che arrivato alle sue spalle, gli aveva sfilato il portafogli. La vittima ha riferito di aver tentato di inseguire invano il malvivente e di essere stato bloccato dalle tre straniere. Una di loro lo avrebbe colpito con uno schiaffo al volto e poi con il ramo di un albero su una mano. Proseguono le indagini per l'identificazione del quarto complice riuscito a fuggire.



