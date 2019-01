Roma, Argentin: «Raggi immobile sulle barriere architettoniche nella metro»

«Questa mattina, così come succede dall'inizio della settimana le metro della nostra città, sono invivibili per i romani, sopratutto per le persone con handicap. I disabili infatti, non solo non trovano la giusta accessibilità come sempre ma a causa del cattivo funzionamento delle vetture non riescono neanche ad entrarci dentro». È quanto denuncia in una nota Ileana Argentin , presidente Associazione Aida Onlus. «La folla di gente - spiega - rende impossibile accedere con una carrozzina, non c'è spazio. Aumentate le corse, fate qualcosa non si può aspettare che passino una media di 5 vetture per poter entrare. La vergognosa normalità dell'inaccessibilità romana sta peggiorando e di questo dobbiamo ringraziare la Raggi e la sua giunta, che fanno tante chiacchiere ma ancora dopo anni di amministrazione non hanno risolto nulla sulla grave questione delle barriere architettoniche e della fruibilità nella Capitale».

