2 Aprile 2021

di Laura Larcan

La chicane dei colori. Ultimo giorno oggi per il Lazio in zona arancione. Da domani, occhio alla virata cromatica con l'ingresso della regione nella fascia rossa che toccherà anche la domenica di Pasqua e il lunedì di Pasquetta. Martedì 7 aprile, invece, si ritorna arancioni. Da domani, dunque, misure più restrittive e rigide, ma con qualche possibile boccata d'ossigeno. Intanto stasera, nel Venerdì Santo, le misure di sicurezza anti-Covid dettano anche il programma della Via Crucis.

Papa Francesco presiederà la cerimonia direttamente in piazza San Pietro e non al Colosseo come da storica tradizione, dove ogni anno si radunavano folle di romani e pellegrini. Cosa si può fare dunque da domani? Intanto resta in vigore il coprifuoco dalle 5 alle 22. Ma ci si può spostare. La seconda casa può essere raggiunta, basta avere la documentazione di proprietà o affitto. Niente pic-nic al parco, ma sì al pranzo con i parenti purché ci si sposti a ranghi ridotti (massimo in due, con figli under 14 o disabili). Lo shopping diventa molto ridimensionato, chiudono i parrucchieri, ma domani alimentari, farmacie, edicole e tabaccai possono restare aperti. Bar e ristoranti solo con l'asporto.