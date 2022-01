Roma, paura al Fleming: fiamme divorano appartamento. Inquilini salvi Il video

Sabato 8 Gennaio 2022, 22:45 - Ultimo aggiornamento: 22:56

Momenti di paura nel quartiere Fleming a Roma. In un appartamento al quinto piano in via Fedele Lampertico è divampato un incendio con le fiamme che hanno avvolto la casa per poi propagarsi sul balcone dalle finestre. Alcuni vicini alla vista del fuoco hanno allertato le forze dell'ordine e filmato quanto stava accadendo.

Sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco che hanno provveduto a spegnere l'incendio e a mettere in sicurezza il palazzo. All'interno dell'abitazione non erano presenti le persone con i proprietari che erano fuori casa. La prima ipotesi formulata su cosa abbia scatenato l'incendio è il corto circuito.