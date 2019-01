Roma, 88enne si allontana dall'ospedale: ritrovato dopo una notte al gelo

Il pomeriggio del 6 gennaio un 88enne romano si è allontanato dal pronto soccorso dell'ospedale San Filippo Neri dove era in osservazione a seguito di un malessere. Dopo la denuncia di scomparsa dei figli, la sera stessa, i carabinieri della compagnia Trionfale hanno attivato le ricerche in tutta la zona.



Dalla visione dei video delle telecamere di sorveglianza dell'ospedale, i militari hanno accertato che l'uomo si è allontanato, claudicante, verso un'area verde alle spalle della struttura. Questa mattina anche un elicottero del Nucleo Carabinieri Elicotteri di Roma Urbe ha sorvolato l'area per cercare di individuare l'anziano.



Nel corso di una battuta di ricerca a piedi, i carabinieri della Stazione di Ottavia hanno trovato l'88enne all'interno di un grosso cespuglio, a ridosso dei binari della linea ferroviaria, ad un centinaio di metri dalla banchina della stazione San Filippo Neri. I carabinieri hanno attivato i soccorsi e l'uomo è stato portato in ospedale per gli accertamenti medici. Non è in pericolo di vita. Le condizioni sono buone, ma è stato riscontrato un principio di congelamento, dal momento che l'anziano ha trascorso all'esterno 24-30 ore.

