Roma, coppia di anziani trovati morti in casa al Fleming: ipotesi omicidio suicidio

Due anziani, stamattina, sono stati trovati morti nella loro abitazione al Fleming, a Roma. Sul posto la polizia. È stata la nuora ad avvertire gli inquirenti dopo essere andata sul posto e avere trovato i genitori deceduti. Il marito aveva 92 anni mentre la moglie 90. Entrambi erano di origine giapponese. L’anziana è stata trovata sul letto con alcune ferite e sporca di sangue. Il marito è stato trovato nella vasca con una ferita all’addome.

E’ stato trovato un coltello vicino al corpo dell’uomo. È in atto un sopralluogo della polizia Scientifica. Fra le ipotesi quella di un doppio suicidio ma anche quella per cui l’anziano si è tolto la vita dopo avere ucciso la moglie. Ci sono indagini proprio per appurare la fine di marito e moglie. È stata la figlia ad avvertire gli inquirenti dopo essere andata sul posto e avere trovato i genitori deceduti. Il marito aveva 92 anni mentre la moglie 90.

