Roma Facile, apre un nuovo punto al centro anziani di Ottavia

Inaugurato al centro anziani di Ottavia un nuovo punto

Roma Facile

All'interno di questi punti «si crea un'occasione di incontro intergenerazionale», ha spiegato la sindaca Raggi. Attraverso alcuni progetti scolastici gli studenti di scuola superiore insegnano agli anziani a utilizzare il computer e li coadiuvano nel processo di richiesta di documenti online. Il punto di Ottavia, in questa fase iniziale, sarà aperto un giorno a settimana, il giovedì dalle 9 alle 13 su appuntamento. «Questi punti che abbiamo voluto aprire nei centri anziani sono un modo per accorciare le distanze - ha aggiunto Raggi -. Il computer oggi è fondamentale per ottenere un certificato direttamente da casa o dal centro anziani. Stiamo cercando di accorciare il divario digitale. Ci sono i ragazzi che sono nativi digitali e attraverso più progetti mettono a disposizione le loro conoscenze».

I punti Roma Facile sono aperti a chiunque abbia bisogno di essere supportato nell'uso della tecnologia. Quello di Ottavia ha a disposizione un computer e nei primi tempi sarà rivolto agli anziani del centro. Per conoscere il punto più vicino è possibile contattare lo 060606 oppure rivolgersi al proprio municipio di residenza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA