Roma, rapina anziana e la fa cadere a terra: 19enne rom arrestata grazie alle videocamere

L'ha strattonata facendola cadere a terra, l'ha rapinata del portafogli e con le carte di credito ha subito prelevato soldi in tre diversi bancomate e ha acquistato due cellulari. Una diciannovenne di origini rom, H.K., è stata arrestata dalla polizia per l'aggressione avvenuta lo scorso diembre via Caio Canuleio in zona Tuscolano. La vittima era un’ottantunenne. Le accuse sono rapina ai danni di una donna anziana e indebito utilizzo di carte di pagamento.



Gli investigatori del commissariato Tuscolano, dopo aver analizzati i filmati delle telecamere di videosorveglianza installate su via Caio Canuleio, hanno trovato le immagini della rapina. Dopo aver controllato gli estratti conti della carta di credito, hanno acquisito le immagini delle telecamere di sicurezza posti nelle adiacenze dei bancomat, ricostruendo le mosse della rapinatrice.



L’identificazione della donna è stata effettuata dal Gabinetto Interregionale della Polizia Scientifica di Roma, che ha comparato le immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza con le foto di donne pregiudicate per reati simili.

