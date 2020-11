Roma, trovata l'anziana positiva al Covid fuggita dalla casa di cura: era in Centro

Gli agenti del commissariato Aurelio nella notte hanno trovato la 68enne positiva al Covid fuggita dalla Rsa Santa Maria del Soccorso sull'Aurelia antica. Sayoko Miyake lunedì verso le 19.40 si era allontanata dalla struttura con furbizia eludendo controlli e pianificando con cura la fuga. Per questo i familiari erano molto scettici sul riuscire a rintracciarla.

Ex guida turistica da 40 anni a Roma non era la prima volta che si dava alla fuga. Questa volta la sua malattia rendeva più difficile il tutto perché anche intercettandola non la si poteva avvicinare. Perlustrati da polizia, familiari, Gendarmeria vaticana e Scientifica il Centro e San Pietro. Era in Centro, luogo che ama e conosce a menadito. Ora si trova ricoverata al Santo Spirito. Un po' provata. Forse domani tornerà nella casa di cura.

