Roma, ancora proteste a Ponte Galeria: nuovo incendio nel centro per migranti

Ancora proteste nel centro di identificazione per migranti di Ponte Galeria. È accaduto ieri in tarda serata, intorno alle 22:30, quando, secondo le prime ricostruzioni, sarebbero stati dati alle fiamme dei materassi in una parte della sezione maschile del centro. Sul posto polizia e vigili del fuoco. L'area è stata messa in sicurezza e non si registrano feriti. Già nei giorni scorsi c'era stata una protesta simile all'interno della struttura che aveva portato alla chiusura di una parte del centro. Ventotto dei migranti ospitati nell'ex centro di identificazione ed espulsione erano stati lasciati liberi di abbandonare la struttura in seguito alle proteste.

© RIPRODUZIONE RISERVATA