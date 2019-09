Piazza di Spagna, suk davanti ai vigili esposto del Codacons in Procura

Un vero e proprio suk a piazza di Spagna. Sotto gli occhi dei vigili che anzichè rimuovere gli ambulanti abusivi preztavano attenzione solo a impedire i

Una situazione surreale quella documentata ieri dal Codacons e finita all'attenzione della Procura della Repubblica di Roma. L'associazione dei consumatori ha infatti registrato la presenza di venditori abusivi in piazza di Spagna che esponevano sui marciapiedi merce (nello specifico giocattoli contraffatti e quindi pericolosi) a pochi metri di distanza da alcuni vigili urbani i quali, tuttavia, si preoccupavano solo di non far sedere i turisti sulla scalinata di Trinità dei Monti, senza intervenire contro l'illegalità che si presentava dinanzi ai loro occhi». Così una nota del Codacons. «Oramai il centro storico di Roma si è trasformato in un luogo di abuso e illegalità con venditori ambulanti, pseudo-artisti, e un commercio invasivo sempre più simile a un suk - denuncia il presidente Carlo Rienzi - Il tutto nella assoluta inerzia dell'amministrazione e delle forze dell'ordine che, seppur deputati ad attività di controllo e vigilanza, omettono di intervenire e svolgere i loro compiti, con dirette conseguenze pratiche sulla vita di cittadini, turisti e residenti e danno al decoro, alla visibilità e godibilità del centro storico».

Per tale motivo il Codacons ha presentato oggi un esposto in Procura, «allegando la documentazione fotografica e chiedendo di valutare l'apertura di una inchiesta per la fattispecie di omesso controllo»

“bivacchi” suila scalinata.