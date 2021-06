Roma, allarme bomba in Prati: ordigno artigianale sull'auto del dirigente comunale Marco Doria. «Poteva esplodere»

Allarme bomba in zona Prati a Roma. Una macchina da cui fuoriuscivano alcuni fili sospetti è stata notata in via Tito Speri intorno alle 17.40. Sulla carrozzeria dell'auto è stato trovato un ordigno artigianale. Lo riferiscono fonti di polizia. L'ordigno non è esploso. Sono in corso indagini della polizia.

A quanto apprende l'Adnkronos, l'auto su cui erano stati segnalati dei fili sospetti appartiene a Marco Doria, presidente per la riqualificazione dei parchi e delle ville storiche di Roma. Sulla carrozzeria della sua auto, parcheggiata in via Tito Speri, nel quartiere Prati, è stata trovata una bombola contentente polvere pirica e bulloni con dei fili elettrici. L'ordigno così confezionato sarebbe potuto esplodere.

Aveva già ricevuto minacce

Il presidente per la riqualificazione dei parchi e delle ville storiche di Roma, Marco Doria, aveva già ricevuto minacce ed era già sottoposto a una misura di tutela della prefettura, che dopo quanto accaduto oggi ha già intensificato i controlli nei suoi confronti. Nel prossimo comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica verrà valutato l'innalzamento della misura di tutela.