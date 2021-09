Roma, allacci abusivi nelle case Ater a Tor Bella Monaca: 4 denunce

Lunedì 27 Settembre 2021, 15:26

Allacci abusivi alla rete elettrica. È quanto hanno scoperto i carabinieri della stazione Roma Tor Bella Monaca nel corso di controlli alle palazzine Ater di via Amico Aspertini e via Giovanni Battista Scozza. Al blitz hanno partecipato anche personale delle società Areti e Ater.

Le denunce

I carabinieri hanno denunciato 4 persone che, in concorso tra loro, si sono impossessate di energia elettrica mediante un allaccio abusivo al misuratore condominiale di proprietà di Ater. Gli allacci sono subito stati interrotti e le utenze sono state staccate. Tra i denunciati, ci sono cittadini romani tutti già noti alle forze dell'ordine, anche un 44enne e un 23enne già sottoposti agli arresti domiciliari per reati di droga e una 41enne già sottoposta alla misura cautelare dell'obbligo di presentazione in caserma. Nei loro confronti è scattata la denuncia per furto aggravato in concorso e la richiesta di aggravamento delle misure cautelari in corso.