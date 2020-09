Roma, ancora alberi crollati: da via Sanzeno a via Gortani diverse le segnalazioni

Non smettono di imperversare su Roma le conseguenze del maltempo che nelle ultime ore si è abbattuto in modo violento. Un grosso albero è infatti caduto su via Sanzeno a Roma, in zona Cortina d'Ampezzo. Mentre sono già in corso le operazioni di rimozione dell'arbusto, si è resa necessaria l'interdizione della strada al traffico. Stessa sorte per via Gortani, dove sempre il crollo di un albero ha provocato la chiusura dell'arteria, tra via di Pietralata e via Fabiani, come riporta in un Tweet Roma Mobilità. Deviato anche il percorso della linea bus 441, che passerà eccezionalmente da via dei Durantini.

Albero Caduto in piazza Mastai (Cecilia Fabiano /Ag.Toiati )

Ma su internet sono tantissime le segnalazioni dei cittadini esasperati dalla situazione. Come conferma il post di "Leogin" che lamenta l'inutilità delle transenne messe a giugno intorno a un albero pericolante, che proprio a causa delle intense piogge è caduto nella giornata di oggi, provocando danni alle macchine parcheggiate nelle vicinanze.

Via Gortani, chiusa al traffico tra via di Pietralata e via Fabiani per caduta albero — Roma Mobilità (@romamobilita) September 24, 2020

