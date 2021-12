Roma, crolla l'ennesimo pino in Corso Trieste: paura e traffico in tilt

Paura e traffico in tilt in Corso Trieste a Roma dove alle 18.15 circa un pino marittimo è crollato in strada. L'albero si è abbattutto al suolo all'altezza del civico 56 finendo per occupare e ostruire entrambe le carreggiate. Solo per un miracolo non ci sono stati feriti, nè auto o cose sono rimaste danneggiate.

A Roma ci piace fare le cose in grande:non cadono le foglie, ma direttamente gli alberi.saluti fa Corso Trieste @gualtierieurope #Roma #RomaNord pic.twitter.com/VNn7W3e47j — Andrea Sambucco (@sambuccoa) December 9, 2021

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione Salaria, allertati anche i vigili del fuoco per rimuovere il fusto. Gli alberi di Corso Trieste sono stati a lungo monitorati dal Dipartimento Ambiente. Ma i pini venuti giù sono stati diversi. Gli esperti hanno parlato di "scollamento" dal suolo per i fusti precipitati giù nella scorsa primavera. Un albero cadde anche nei pressi del liceo Giulio Cesare, anche allora fortunatamente non ci furono feriti.