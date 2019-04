Roma, l'albero abbattuto da 20 giorni davanti alla scuola: bimbi costretti a uscire da porte secondarie

Il Comune pota e abbatte gli alberi pericolosi proprio davanti la scuola, ma ‘dimentica’ di portarli via. Così da venti giorni gli studenti dell’istituto comprensivo Contardo Ferrini di via di Villa Chigi, a Roma, vivono davanti un cimitero di pini. In totale si tratta di circa mille studenti di due scuole dell’infanzia (una comunale e una pubblica) e di una primaria.

Per l'operazione di abbattimento e potatura la dirigente scolastica, Marina Esterini, si era trovata costretta a obbligare i bambini a uscire da porte secondarie. A causa della mancata raccolta dei pini, la circolare è ancora parzialmente in vigore perché la troppa calca potrebbe far sbattere i piccoli e farli cadere contro rami e pezzi di tronco.

“Avevamo fatto una diffida al Comune per tagliare gli alberi, perché erano pericolosi e davano tutti sull’edificio scolastico. I tronchi sono davanti alla scuola, in un luogo di pertinenza del Comune. Serve a poco la striscia che li delimita: è una situazione di obiettivo pericolo. Tanto sono stati celeri nel tagliarli, tanto sono lenti per rimuovere tutto”, ha spiegato la dirigente.

