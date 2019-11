Roma, alberi sulla carreggiata: chiusa via di Grottarossa

A causa della presenza di alberi sulla carreggiata via di Grottarossa, tra via della Crescenza e via Germana Stefanini, è stata chiusa al traffico veicolare. È quanto rende noto, in un tweet, la Polizia locale di Roma Capitale. Tanti alberi caduti anche domenica, quando un violento nubifragio si è scatenato sulla Capitale provocando il crollo di alberi in via Conca d'Oro, via Battistini, a Prati e Torpignattara. Un tronco sulla carreggiata aveva provocato la chiusura della Cassia Veientana, all'altezza del chilometro 10.

