Emergenza alberi a Roma, vertice con i ministeri: ipotesi sponsor e mecenati

Contro la “pioggia” di alberi a Roma l'idea di ricorrere all'aiuto dei privati, ovvero tramite sponsorizzazioni e mecenatismo. In Campidoglio si è tenuta la prima riunione del tavolo voluto dalla sindaca Virginia Raggi per definire una pianificazione generale del verde urbano ed un piano straordinario di manutenzione e sostituzione degli alberi a Roma. E si è parlato anche di risorse finanziarie. Si è iniziato a discutere su come dovrà procedere il tavolo nella sua opera di coordinamento e programmazione. L'obiettivo comune - si spiega - è quello di stabilire uno schema di lavoro a breve, medio e lungo termine, coinvolgendo anche il territorio, attraverso i municipi e le associazioni che si occupano di tutela del verde e dell'ambiente.

Al tavolo c'erano rappresentanti del ministero delle Politiche agricole e forestali, del ministero dell'Ambiente, del ministero dei Beni culturali, il Soprintendente speciale per l'Archeologia e il Paesaggio di Roma Francesco Prosperetti, la Sovrintendente capitolina Maria Vittoria Marini Clarelli, i responsabili delle facoltà di architettura delle università La Sapienza e Roma Tre, il direttore del Dipartimento di Scienze agrarie e forestali dell'Università della Tuscia, rappresentanti del Sisef e dell'Ordine nazionale degli agronomi e forestali, l'assessore all'Urbanistica Luca Montuori e tecnici competenti del Campidoglio. Coordinatori del tavolo saranno il vicedirettore generale del Campidoglio Roberto Botta e il direttore del dipartimento Ambiente Marcello Visca.



