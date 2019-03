Roma, alberi crollati e non raccolti. Dossier in Campidoglio: «Ancora invase 90 strade»

Il dossier è sulla scrivania del capo della Protezione civile, Diego Porta, e contiene oltre novanta indirizzi. Strade e marciapiedi invasi dai rami crollati ormai più di una settimana fa, con la ventata record che ha fatto strage di pini e platani da nord a sud della Capitale, e che ancora, incredibilmente, nessuno ha raccolto.

La Protezione civile ha già spedito la lista delle strade sepolte dalle frasche al Centro emergenza verde del Campidoglio e al Dipartimento dei Lavori pubblici. E ha chiesto alla Polizia locale di avviare una seconda ricognizione, dopo quella realizzata subito dopo l'ondata di maltempo, per capire quali zone siano ancora interessate dai disagi. Un secondo report dovrebbe essere stilato entro venerdì, ma gli interventi degli operai comunali, si spera, saranno intensificati già nelle prossime ore.

C'è un problema di «sicurezza per i pedoni e per la viabilità», spiega chi ha letto il rapporto consegnato a Porta. Il dossier potrebbe avere numeri ancora più pesanti di quelli emersi finora, perché non sono ancora stati inseriti nel computo i dati di alcuni municipi importanti, come quello del Centro storico o di Tor Bella Monaca e Torre Angela. Insomma, il bilancio delle strade e dei marciapiedi invasi dalle ramaglie potrebbe essere ancora più gravoso e complicato da gestire.

Al di là delle proporzioni, basta farsi un giro in città per avere contezza dei problemi e dello slalom a cui in tanti sono costretti. Chi a piedi, chi in macchina o in sella a uno scooter. Da via del Trullo (XI municipio) a via Mattia Battistini (XIV, il distretto dove abita la sindaca Raggi), a via Vetulonia, via Latina e via Satrico (municipio VII). E ancora: via Ardeatina e via Appia Antica (municipio VIII), viale Morandi e via dei Gerani a Centocelle (V distretto), via Capraia e via Monte Massico al Tufello (III municipio), via Batteria Nomentana, via Lanciani, via XXI Aprile e via del Policlinico (II distretto).

Nell'80 percento dei casi, i rami sono crollati sui marciapiedi, che risultano quindi impraticabili. In una strada su cinque, invece, sono precipitati veri e propri tronchi. E lì sono rimasti, a più di una settimana dalla ventata straordinaria.



Il Campidoglio, dopo la segnalazione della Protezione civile, ha deciso di accelerare gli interventi di rimozione di rami e fusti schiantati. Per fare in fretta, saranno coinvolti anche gli operai del Dipartimento Manutenzione urbana, insomma l'ufficio che si occupa di buche, oltre agli addetti del verde.

RAGGI IN MONTAGNA

Si spera che al ritorno di Raggi dalle vacanze in montagna, il 10 marzo, strade e marciapiedi siano sgombri, almeno da rami e fusti (dai rifiuti sarebbe un miracolo...). Al rientro, la sindaca sarà affaccendata con le nomine: dal Cda dell'Ama al successore di Pinuccia Montanari all'assessorato all'Ambiente. Che sarà spacchettato in due Verde da una parte, Rifiuti dall'altra - anche se i consiglieri stellati hanno alzato il pressing per mantenere un assessore unico, commissariato da un direttorio di eletti grillini. L'ipotesi piace a diversi big, tra cui Daniele Diaco, presidente della Commissione Ambiente. Ma la sindaca, anche dalle vacanze, ha fatto capire di non voler cambiare idea.



