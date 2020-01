Roma, al via le iscrizioni per i centri di formazione professionale

«Sono partite le iscrizioni ai corsi dei Centri di Formazione Professionale (CFP) di Roma Capitale per il prossimo anno scolastico 2020/2021. Destinatari dell'offerta formativa gratuita, che consente di completare l'obbligo scolastico, i ragazzi compresi tra i 14 e i 18 anni». Lo comunica il Campidoglio. «Gli alunni che devono frequentare le prime classi della scuola secondaria di II grado potranno quindi conseguire l'attestato di qualifica professionale, riconosciuto in Italia e valido in Europa, che apre due opportunità: l'inserimento nella dimensione lavorativa o la prosecuzione degli studi attraverso un quarto anno di diploma professionale o tramite il reinserimento nel percorso scolastico tradizionale.

LEGGI ANCHE Scuola, iscrizioni on line al nuovo anno dal 7 gennaio: ecco come presentare la domanda

I corsi, di durata triennale, coniugano le conoscenze scolastiche di base con l'attività pratica e alternano attività d'aula ad esperienze di tirocinio in azienda. Nel dettaglio, questi i settori trattati dai corsi proposti: benessere, promozione e accoglienza, elettrica, informatica, grafica multimediale, meccanica auto, impiantistica termoidraulica, ristorazione». «Una bella occasione di completare l'obbligo scolastico preparandosi contestualmente al mondo del lavoro, con un percorso formativo articolato secondo l'effettiva domanda di figure professionali proveniente dal territorio» dichiara Carlo Cafarotti, Assessore allo Sviluppo economico, Turismo e Lavoro di Roma Capitale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA